Der Freistaat und die Sparkassen-Kulturstiftung Hessen-Thüringen fördern die Restaurierung von acht Orgeln in diesem Jahr mit je 50 000 Euro. „Thüringen zeichnet sich als eine der bedeutendsten Orgellandschaften aus“, teilte das Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie am Dienstag in Erfurt mit. Die Thüringer Kirchen beherbergten außergewöhnlich viele historische Orgeln verschiedener Epochen und Orgelbauschulen. Diese erzählten von der Heimatgeschichte der Region, von der Geschichte des Orgelbaus sowie den Impulsen, die von Thüringen aus auf die Entwicklung des Orgelbaus ausgingen.

Der Freistaat und die Stiftung haben seit 2009 bereits 66 Projekte gefördert. In diesem Jahr gehören den Angaben zufolge Kirchen in Heyersdorf (Landkreis Altenburger Land), Seelingstädt, Korbußen (beide Landkreis Greiz), Lausnitz, Neustadt an der Orla (Saale-Orla-Kreis), Waltershausen (Landkreis Gotha) und Mittelsömmern (Unstrut-Hainich-Kreis) dazu. Das Land hat in den vergangenen 17 Jahren laut Landesamt insgesamt 3,65 Millionen Euro in seinen Orgelbestand investiert.