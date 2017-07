Aus der Pressemeldung der Kammeroper Schloss Rheinsberg:

Zu „Tucholskys Spiegel“:

Bereits als junger Poet schuf Kurt Tucholsky 1912 mit der Erzählung „Rheinsberg – ein Bilderbuch für Verliebte“ einen Bestseller und setzte der Stadt Rheinsberg ein literarisches Denkmal. Lieber jedoch veröffentlichte er Texte unter Pseudonymen: Peter Panter, Theobald Tiger, Ignaz Wrobel oder Kasper Hauser. Die Kammeroper Schloss Rheinsberg, das Internationale Festival junger Opernsänger, widmet ihm, dem bedeutendsten gesellschaftskritischen Autor der Weimarer Zeit, nun eine Oper – „Tucholskys Spiegel“ – welche diesen fünf Persönlichkeiten in ein und derselben Person dramaturgisch nachspürt.

Für das Libretto hat der Erzähler, Lyriker und Essayist Christoph Klimke Originaltexte Tucholskys ‚destilliert‘ und mit eigenen verknüpft. Sein Libretto spiegelt nicht nur den Menschen Tucholsky in all seinen Facetten, sondern ebenso seine Weggefährtinnen und Weggefährten. Der amerikanische Komponist James Reynolds, der ursprünglich vom Jazz kommt, vermischt in seiner Opern-Komposition diese Jazzelemente mit zeitgenössischen Elementen und Klassik zu einem ganz besonderen Sound. Jochen Kowalski, bekannter Countertenorsänger, wird in den Aufführungen Tucholskys Alter Ego darstellen.

Eine Einführung zur Oper durch den Dirigenten und musikalischen Leiter Marc Niemann findet am Tag der Premiere um 19:15 Uhr in der Amtsstube statt.

Uraufführung am 21. Juli 2017, 20 Uhr im Rheinsberger Schlosstheater

Weitere Termine: 22., 25., 26., 28. und 29. Juli, je um 20 Uhr