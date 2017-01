10.01.17 (nmzMedia - Jörg Lohner) - Berlin - Bereits zum dritten Mal fand Mitte November letzten Jahres auf Schloss Britz in Berlin der Carl Bechstein Klavierwettbewerb für Kinder und Jugendliche statt. Nach Klavierduo und Klavier und ein Streichinstrument waren diesmal erneut junge Nachwuchstalente für zwei Klaviere bzw. vierhändiges Spiel gesucht. In vier Altersgruppen bewiesen die jungen Talente ihr können. Welch hohes Niveau herrschte, zeigten schon die Jüngsten der Altersgruppe 1 (bis 10 Jahre) - so auch die Geschwister Valeria Erandi González Gerwig und Alejandro González Gerwig aus NRW. Im Preisträgerkonzert spielten sie unter anderem "La danza de la pastora" von Ernesto Hallfter.