Internationaler Kompositionswettbewerb der Deutschen Oper Berlin und der Hochschule für Musik Hanns Eisler Berlin ausgeschrieben. Zum vierten Mal schreibt die Deutsche Oper Berlin in Kooperation mit der Hochschule für Musik Hanns Eisler Berlin den Internationalen Kompositionswettbewerb „Neue Szenen“ aus. Bis zum 15. September 2017 können sich junge Komponistinnen und Komponisten bis 35 Jahre mit einer Arbeitsprobe eines musiktheatralen Werkes bewerben.

Die drei Gewinner des Wettbewerbs erhalten Kompositionsaufträge für jeweils ein musiktheatrales Werk von 20 bis 30 Minuten sowie für ein solistisches Vokalwerk von 3 bis 5 Minuten als Vorstudie. Die Libretti werden in Absprache mit der Deutschen Oper Berlin und der Hanns Eisler entwickelt.

Die Uraufführung des solistischen Vokalwerks ist für Anfang Februar 2018 in der Deutschen Oper Berlin geplant, die Uraufführung des Musiktheaterwerkes der „Neuen Szenen“ findet am 11. April 2019 in der Tischlerei der Deutschen Oper statt. Die „Neuen Szenen“ werden von drei Regieteams der Hochschule inszeniert und unter der musikalischen Leitung von Prof. Manuel Nawri mit dem hochschuleigenen Echo Ensemble sowie Gesangstudierenden der Hanns Eisler aufgeführt.

Die Gewinner werden am 31. Oktober 2017 bekannt gegeben. Der Jury unter dem Vorsitz des Komponisten Detlev Glanert gehören Stefan Fricke, Sebastian Hanusa, Prof. Wolfgang Heiniger, Prof. Anna Korondi, Prof. Manuel Nawri, Prof. Christine Schäfer sowie die Musikjournalistin Julia Spinola an.

Pressemitteilung: Presse- und Öffentlichkeitsarbeit im Auftrag der Hochschule für Musik Hanns Eisler Berlin